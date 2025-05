Antonio Conte verso la Juventus: addio al Napoli dopo lo Scudetto?

Antonio Conte, dopo aver guidato il Napoli alla conquista del suo quarto Scudetto, potrebbe essere prossimo a un clamoroso ritorno alla Juventus. Secondo l’esperto di mercato Paolo Bargiggia, il tecnico salentino avrebbe già deciso di lasciare il club partenopeo per tornare sulla panchina bianconera, nonostante un recente incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis

La notizia ha scosso l’ambiente calcistico italiano, soprattutto considerando il successo ottenuto da Conte con il Napoli, che ha superato l’Inter di un solo punto nell’ultima giornata di campionato . Tuttavia, le tensioni tra l’allenatore e la dirigenza napoletana, legate a divergenze su strategie di mercato e infrastrutture, sembrano aver pesato sulla decisione di Conte.

Durante un incontro durato quasi quattro ore, Conte avrebbe comunicato a De Laurentiis di non aver preso accordi con altri club, smentendo formalmente le voci su un suo ritorno alla Juventus . Nonostante ciò, Bargiggia insiste sul fatto che il passaggio alla Juve sia imminente, con un “finale già scritto”.

La situazione del Napoli

Il Napoli, dal canto suo, non si arrende e spera ancora di trattenere il tecnico. De Laurentiis avrebbe promesso un mercato ambizioso, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione . Tra i nomi accostati al club partenopeo figura anche quello di Kevin De Bruyne, come segnale della volontà di investire su giocatori di alto livello.

In caso di addio di Conte, il Napoli potrebbe puntare su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Anche il Milan avrebbe mostrato interesse per Allegri, nel caso in cui Simone Inzaghi dovesse lasciare l’Inter per un’esperienza in Arabia Saudita. La situazione resta in evoluzione, con Conte che ha chiesto 48 ore di tempo per riflettere sul suo futuro. Nel frattempo, la Juventus osserva attentamente, pronta a riaccogliere il tecnico che ha già portato successi in passato. Il futuro di Antonio Conte è ancora incerto, ma una cosa è chiara: il suo prossimo passo avrà un impatto significativo sul panorama calcistico italiano.