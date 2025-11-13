Antonio Conte vorrebbe un suo pupillo al Napoli: idea scambio con un club estero

In vista della prossima finestra di mercato, iniziano a circolare con insistenza nuove voci riguardanti un possibile affare tra Napoli e Liverpool. Secondo un’indiscrezione del Corriere del Mezzogiorno, il club partenopeo sarebbe interessato a Federico Chiesa, attualmente in forza ai Reds, mentre il difensore olandese Sam Beukema potrebbe fare il percorso inverso. Un’idea di scambio che sta già accendendo le fantasie dei tifosi e che, se confermata, potrebbe rappresentare uno dei movimenti più interessanti del mercato invernale.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per rinforzare la rosa da affidare ad Antonio Conte, deciso a rilanciare la squadra dopo un avvio di stagione con qualche sconfitta di troppo. Chiesa combina velocità, tecnica e grinta: qualità perfettamente in linea con la filosofia del tecnico leccese.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante italiano non avrebbe mai nascosto il desiderio di tornare in Serie A per ritrovare continuità e visibilità, anche in ottica Nazionale. Al Liverpool, dove è approdato per soli 12 milioni la scorsa estate, ha finora collezionato due gol e tre assist, ma non sembra essere diventato un punto fermo dell’undici titolare di Arne Slot. La prospettiva di un ritorno in Italia, e in particolare di un approdo a Napoli, potrebbe dunque rappresentare per lui un’occasione di rilancio.

Dal punto di vista economico, l’operazione sembrerebbe alla portata del club di Aurelio De Laurentiis. Il valore di Chiesa, stimato intorno ai 18 milioni di euro, rientra infatti nel budget previsto per il mercato di riparazione. Allo stesso tempo, il Napoli potrebbe cedere Beukema seguito con interesse dal Liverpool. Il giocatore è un vecchio pupillo di Arne Slot, che lo ha allenato ai tempi dell’AZ Alkmaar e ne apprezza le qualità difensive e la capacità di impostare l’azione dal basso.

Beukema, in questa prima parte di stagione, ha disputato cinque partite di Serie A – quattro da titolare – segnando anche una rete, oltre a tre presenze in Champions League. Numeri che confermano la sua affidabilità, ma che potrebbero non bastare per trattenerlo di fronte a un’offerta importante visto che ultimamente ha anche perso la maglia da titolare. Lo scambio tra Chiesa e Beukema, dunque, resta al momento soltanto un’ipotesi, ma le premesse per un affare che soddisfi entrambe le parti ci sono tutte. Gennaio si avvicina, e il mercato potrebbe presto regalare un nuovo intreccio tra Napoli e Liverpool.