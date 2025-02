Antonio Conte vuole portare Sudakov al Napoli

Le probabilità di un arrivo di Georgiy Sudakov al Napoli restano alte: il tecnico azzurro, Antonio Conte, avrebbe pensato al centrocampista ucraino come potenziale sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, recentemente passato al Paris Saint Germain

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Conte si è infuriato per la campagna trasferimenti del club, in particolare per l’incapacità di trovare un sostituto di Kvaratskhelia. Ha chiarito che la situazione deve essere risolta prima della chiusura della finestra estiva dei trasferimenti, chiedendo una soluzione con largo anticipo rispetto al giorno della scadenza.

I due candidati principali nel suo radar sono Edon Zhegrova del Lille e, naturalmente, Sudakov. Anche se Zhegrova e Sudakov giocano in ruoli diversi – Zhegrova è un’ala sinistra e Sudakov un centrocampista d’attacco – Conte cercherà di aggiungere più flessibilità alla sua squadra. Anche se è difficile sostituire direttamente Kvaratskhelia con Sudakov, la versatilità dell’ucraino permetterebbe a Conte di costruire un attacco più dinamico, sfruttando al meglio i giocatori esistenti.

Le altre su di lui

Il West Ham è interessato a ingaggiare Georgiy Sudakov dallo Shakhtar Donetsk. In passato, alcune testate hanno collegato Sudakov a club come Liverpool e Arsenal. Lo Shakhtar Donetsk chiede 60 milioni milioni di euro per il suo trasferimento. Porto, Napoli e Manchester City hanno già mostrato interesse, ma non sono riusciti a concludere l’affare a causa dell’elevata richiesta. La possibilità di un trasferimento di Sudakov al West Ham è stata riportata di recente, anche se appare difficile.

Gli hammers hanno avviato contatti con lo Shakhtar Donetsk per un potenziale trasferimento del centrocampista ucraino già per la prossima estate. Sudakov, apprezzato per le sue doti tecniche e la visione di gioco, ha suscitato l’interesse di diversi club europei, ma il West Ham è particolarmente interessato a portarlo in Premier League. Le discussioni tra i due club sono attualmente nelle fasi iniziali, con il West Ham desideroso di finalizzare il trasferimento per rafforzare la propria rosa. Il Napoli, però, resta alla finestra speranzoso.