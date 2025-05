Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo

Antonio Conte ha un obiettivo chiaro per il prossimo mercato estivo: rinforzare l’attacco del Napoli con un centravanti di alto livello. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine, il tecnico salentino ha espresso la volontà di avere a disposizione un attaccante di grande spessore per la prossima stagione.

Tra i nomi più accreditati figura Moise Kean, attualmente in forza alla Fiorentina. Il Napoli ha mostrato interesse per l’attaccante italiano, ma la trattativa è complessa a causa della clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Tuttavia, i buoni rapporti tra i due club potrebbero facilitare un accordo, soprattutto se Kean manifestasse la volontà di trasferirsi a Napoli.

Oltre a Kean, il Napoli sta monitorando un giovane talento europeo di 20 anni, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio continentale. Questo giocatore, il cui nome non è stato ancora rivelato, è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Manna e risponde perfettamente alle caratteristiche richieste da Conte.

Progetto ambizioso

Il progetto di Conte prevede un attacco composto da due punte centrali fisiche e due seconde punte più agili. In quest’ottica, oltre a Kean e al giovane talento, il Napoli sta valutando anche Lorenzo Lucca e Bonny come possibili alternative per il ruolo di vice Lukaku. Lucca, in particolare, è un nome cerchiato in rosso sulla lista di Conte.

La dirigenza partenopea è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. La scelta dell’attaccante sarà cruciale per il futuro del Napoli, che punta a confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo.