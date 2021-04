Antonio e Pietro Autelitano dell’agriturismo “Di Petru i ‘Ntoni” ospiti a ‘La Res Publica’ giovedì 22 aprile 2021

Il buon cibo, l’ospitalità ed essere punti di riferimento del settore gastronomico. Se ne parlerà giovedì 22 aprile 2021 in occasione della puntata de ‘La Res Publica’ – in onda dalle 19.00 – , con Antonio e Pietro Autelitano, proprietari dell’agriturismo “Di Petru i ‘Ntoni”, di Bova Marina in Calabria.

Ci racconteranno di come stanno attraversando questo difficile anno e come vedono il futuro nonché della loro partecipazione a ‘Family Food Fight 2021’ (in onda su Sky per premiare ‘Migliore famiglia ai fornelli d’Italia’ in cui sono arrivati in finale.

L’agriturismo di Antonio e Pietro è nato nel 1800 e si caratterizza per la bontà del cibo, dei piatti tipici e dell’ospitalità ‘Made in Calabria’.

