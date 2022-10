Antonio Medugno, bannato per sempre da TikTok: pesantissima accusa

Noto per la sua partecipazione alla scorsa edizione del GF Vip, Antonio Medugno recentemente è finito al centro dell’attenzione sui social. Su TikTok il ragazzo vanta, anzi, vantava ben 3,4 milioni di follower. Nella giornata di ieri, infatti, l’ex gieffino ha avuto un’amara sorpresa: il suo account è stato definitivamente bloccato dal social network. A lasciare senza parole è stata la gravissima motivazione data dalla piattaforma per questa sua drastica decisione.

PESANTISSIMA ACCUSA – Attraverso le IG Stories, Antonio ha voluto far sapere cosa è accaduto al suo profilo di TikTok. L’ex volto del GF Vip si è voluto sfogare, rivelando di essere stato bloccato con una pesantissima accusa: molestie sessuali sulla sorella. Mostrando uno dei video che ha pubblicato sul social, Medugno ha poi voluto spiegare nel dettaglio l’accaduto.

“Siete riusciti a farmi bloccare l’account dopo anni e veramente non ho tanto da dire, ho avuto segnalazioni per i video con mia sorella. Vergogna!”, ha così tuonato l’ex gieffino.

Il ragazzo ha così proseguito: “È assurdo come della gente l’ha avuta vinta su alcuni video con mia sorella alludendo che siano video dove io abuso di lei. Quando è un semplice rapporto che magari noi al Sud abbiamo così affettuoso tra fratello e sorella, fratello e fratello, sorella e sorella. Come io ho con mio fratello uguale, una morbosità, un amore che però non deve sfociare in altro”.

Antonio Medugno ha ovviamente avviato le procedure necessarie per recuperare il suo account, sperando che questa richiesta venga accolta. A sconvolgerlo, come spiegato da lui stesso, è stata la gravissima accusa mossa da TikTok:

“Per colpa dei duetti che hanno fatto i creator americani, il mio account questa mattina è stato bloccato definitivamente, dopo anni di lavoro. Ognuno ci lavora con i proprio social che sia Instagram o TikTok. Io ora mi trovo senza account per cosa? Per l’ignoranza che regna… Schifo! Ho già fatto ricorso a TikTok e spiegato i motivi. Spero me lo possano ridare, perdere un account con 3,4 milioni di follower… ci ho lavorato tanto, erano comunque due anni. Perderlo per cosa? Perché si allude che io in alcuni video, che ho tutti salvati e posso allegarli tutti, abbia abusato di mia sorella? Vergognatevi, è veramente uno schifo!”.