Antonio Medugno, volano pesanti accuse: ingannato da Alex Belli e Delia Duran

Nelle ultime ore a tornare nel mirino dei social sono stati Antonio Medugno, Alex Belli e Delia Duran. A scatenare il tutto sono state le accuse che il giovane tiktoker ha rivolto nei confronti della chiacchierata coppia, reduce dal successo del GF Vip.

IL TRANELLO DI ALEX BELLI – Il tutto è nato dalla segnalazione di Deianira Marzano, nota esperta di gossip sui social. L’influencer nelle sue IG Stories ha infatti rivelato: “Antonio Medugno imbrogliato da Belli e Delia”. Proseguendo con la sua segnalazione, la Marzano ha brevemente raccontato cosa è accaduto tra gli ex gieffini:

“Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato ed era perplesso perché Alex Belli gli aveva dato un appuntamento e in realtà si era presentata Delia che affettuosa lo abbraccia. Così siamo risaliti a tutto: avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip”.

Poche ore dopo la IG Story di Deianira, a parlare è stato Antonio. Attraverso le storie di Instagram, il giovane ex gieffina ha voluto raccontare la sua versione:

“Allora ragazzi ho appena visto la storia di Deianira e vi spiego come sono andate le cose. Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più”.

Proseguendo il suo racconto, Medugno ha aggiunto: “Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra e me e Delia. Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male”.

Davanti a queste accuse, la replica di Alex Belli non si è fatto attendere. L’attore ha così scritto su Twitter: “Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia, perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io!!”.