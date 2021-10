Antonio Ricci senza peli sulla lingua: “Chiara Ferragni farà fuori Fedez…”

La mente di Striscia La Notizia non usa mezzi termini

Antonio Ricci, mente e patron di Striscia La Notizia, ha rilasciato una lunga intervista a Riccardo Bocca per Tpi e come sempre, non ha usato mezzi termini. L’uomo, infatti, ha parlato del suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi ma anche dei potentissimi Chiara Ferragni e Fedez.

LA FERRAGNI FARÀ FUORI SUO MARITO – Una delle dichiarazioni che sicuramente hanno fatto più scalpore riguarda la coppia d’oro di Instagram Chiara Ferragni e Fedez. Sui Ferragnez, Ricca ha detto: “Sono un vero potere forte. Resta da verificare quanto sapranno mantenere il consenso.

Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo: un maschio alfetta. Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax“.

IL RAPPORTO CON BERLUSCONI – La mente di Striscia La Notizia, inoltre, ha parlato anche del suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. “Quando ci parli assieme dice che vuole una televisione non caciarona, diciamo un po’ modello Toffanin. Poi guardi lo schermo e trovi dell’altro”. Insomma, i due sono su due lunghezze d’onda diverse.

“Ma non è questo il peggio. Il peggio è che invece di spassarsela, di combinare casini da milionario qual è in quanto figlio di Silvio, resta qui, nella ridente Cologno Monzese, a lavorare una quantità assurda di ore. Glielo dico sempre: divertiti, Pier Silvio, goditela, strafogati. Non spendere le tue energie a fare il padre di tuo padre” ha continuato Antonio Ricci.