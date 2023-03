Antonio Silva, cinque club su di lui: c’è la Juve

Il difensore centrale portoghese sta vivendo una stagione ad un livello impressionante ed è considerato una delle grandi stelle del futuro, con molti club che lo seguono. Tra di questi c’è anche la Juventus

Antonio Silva è diventato una delle più grandi sensazioni del Benfica in questa stagione grazie alle sue impressionanti capacità difensive, che hanno attirato l’attenzione di molte grandi squadre che vogliono portarlo via da Lisbona. Al momento sembra che ci siano cinque squadre che hanno già iniziato a muoversi per assicurarsi la sua firma nella prossima finestra di trasferimenti estiva, la corsa è aperta e sarà molto dura.

Secondo il collega Ekrem Konur, giornalista turco, Antonio Silva è seguito da vicino da cinque grandi club che vogliono rinforzare la difesa con i suoi servizi nella prossima stagione. Si tratta di Aston Villa, Napoli, Juventus, Liverpool e Real Madrid, anzi, si dice che questi ultimi due club sarebbero in una posizione migliore per ingaggiare il giovane centravanti portoghese, in quanto hanno un grande potere economico e possono offrirgli un progetto sportivo molto migliore rispetto agli altri pretendenti.

Il suo prezzo salirà alle stelle

Antonio Silva ha attualmente un valore di mercato di circa 25 milioni di euro, ma il Benfica non ha intenzione di lasciarlo partire per questa cifra in qualsiasi momento. I lusitani sono un club di venditori, non si preoccupano di sedersi al tavolo delle trattative per vendere le loro stelle di prima grandezza, ma ciò che è chiaro è che lo faranno solo se otterranno una grande quantità di denaro in cambio. Si ipotizza che il prezzo minimo che sarebbero disposti ad accettare sarebbe di circa 50 milioni di euro, ma questa cifra continuerà a salire man mano che si presenteranno altri pretendenti.