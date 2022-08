Antony-Manchester United blocca Ronaldo al Napoli?

La trattativa tra il Manchester United e l’Ajax per l’ala brasiliana sembra essere ormai in chiusura, con il giocatore non convocato per la partita con l’Utrecht

Negli ultimi giorni non si è parlato altro: Ronaldo al Napoli, una possibilità che al momento però appare come remota. I partenopei avrebbero aperto alla possibilità di cedere Osimhen. Circa 100-110 milioni di euro la richiesta, con il prestito dell’asso portoghese incluso di cui poi quasi tutto lo stipendio verrebbe pagato dai Red Devils.

Questa ipotesi, però, sembra allontanarsi. Se già prima la trattativa sembrava complicatissima, nonostante Aurelio De Laurentiis cercasse investitori per poterla rendere fattibile, ora appare quasi impossibile. L’arrivo di Antony dall’Ajax al Manchester United, infatti, potrebbe chiudere le porte ad un trasferimento di Osimhen.

Soldi su soldi

Infatti, i 100 milioni di euro destinati al nigeriano potrebbero finire investiti su Antony. Una trattativa quella con il brasiliano che dura da settimane, con il giocatore che ha spinto – anche in recenti interviste – con il club olandese per poter andar via.

Ora la trattativa è agli sgoccioli, con il Manchester United pronto a pagare 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del forte attaccante dei lancieri. Ma allora, dove andrà Cristiano Ronaldo? Una sua partenza, con il passare dei giorni, diventa sempre più complicata. Al momento, la trattativa più probabile è quella che lo porterebbe verso il ritorno allo Sporting Lisbona. Ve ne abbiamo parlato già nelle scorse settimane, ma il ritorno in Portogallo, per giocare la Champions League, sembra la pista più plausibile. Resta da capire con che formula, visto l’ingaggio monstre.