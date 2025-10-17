venerdì, Ottobre 17, 2025
Torna dall’America e si mette a coltivare marijuana: denunciato ottantenne

Francesca Panico
Di Francesca Panico
fonte Wikimedia Commons

Un anziano, residente nell’Isola del Gran Sasso, è indagato per detenzione ai fini di spaccio.

Le Forze dell’Ordine hanno trovato sul  balcone della sua abitazione due piante di marijuana e all’interno dell’appartamento un pacchetto contenente ben 150g della medesima sostanza stupefacente.

I militari hanno effettuato la perquisizione, a seguito delle segnalazioni fatte dai vicini di casa dell’ottantenne.

Attualmente, gli agenti stanno cercando di capire la provenienza degli stupefacenti e se ci possa essere un collegamento con territori esteri quali gli Stati Uniti. L’uomo, infatti, per tanto tempo ha vissuto negli USA e da poco ha fatto ritorno in Italia.

A seguito della scoperta del gran bottino, l’anziano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Tutte le sostanze sono state sequestrate.

