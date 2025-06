Taormina: anziano blocca il traffico per guardare le turiste col binocolo. Insultato dagli automobilisti

L’imprudenza in strada non conosce limiti. A darne un’ulteriore prova, è stato un settantenne. L’episodio, in questione, ha avuto luogo il 2 Giugno, giorno della Festa della Repubblica, a Taormina.

Data la ricorrenza, le strade sono state prese d’assalto da turisti e residenti. Lungo la SS114, l’anziano in questione, prima di imboccare la Galleria Paramassi, ha spento l’auto, di cui era alla guida. Alle sue spalle, si è creata una lunga fila di macchine. Cos’è accaduto?

L’uomo non si è fermato per un guasto al motore o per qualsiasi altro problema, sorto durante il viaggio. L’autista, infatti, ha bloccato la macchina, provocando una coda chilometrica, per osservare con il binocolo la spiaggia di Isola Bella.

Secondo quanto raccontato, in realtà, il settantenne non era impegnato ad ammirare il litorale o lo splendido paesaggio. La fortuna ha voluto che in quel momento, sulla costa osservata in lontananza, ci fossero delle giovani ragazze straniere, intente a farsi il bagno.

Gli autisti alla sue spalle e provenienti dal lato opposto, individuato il personaggio e la situazione, non hanno risparmiato gli insulti. Anzi, molti automobilisti che gli passavano di fianco si sono lasciati andare ad imprecazioni varie: “Vergognati”, “Ci devi far fare un incidente perché devi fare il guardone?”. Il settantenne, nonostante gli stessero inveendo contro, non accennava affatto a ripartire. Ha, infatti, continuato a mettere in pericolo coloro che sopraggiungevano dalla corsia opposta, per diverso tempo.