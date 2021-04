Anzj racconta il suo EP “Petalj pt.1” – MUSIC TALK

Nel terzo appuntamento di Music Talk vi facciamo conoscere Anzj, giovanissimo artista che ha da poco rilasciato “Petalj pt.1”, il suo nuovo EP. L’abbiamo intervistato per capire meglio la sua visione della musica e il suo nuovo progetto musicale.

1) Ciao Andrea, come ti presenti ad un pubblico che ancora non ti conosce? Spieghiamo da dove deriva il tuo nome d’arte Anzj e quando è nata la tua passione per la musica

Mi chiamo Andrea ho compiuto da poco 22 anni, quando sono giù scrivo e quando sto bene faccio musica. Il mio nome d’arte deriva dal mio soprannome che a sua volta deriva dal mio cognome.

2) “Petalj pt.1” è un po’ una continuazione di “cloud love”, l’EP che hai rilasciato a metà Gennaio oppure sono due progetti distinti?

Petalj pt.1 è un nuovo inizio, nuovi brani che hanno la loro dimensione sia tematica che musicale molto distanti da tutto il resto che ho fatto.

3) Il concept dei fiori mi sembra un elemento ricorrente sia nell’EP (vista la cover) che nel nuovo progetto “Petalj pt.1”, hanno un significato particolare per te?

I fiori sono una delle espressioni estetiche della natura più pure e ricorrenti, hanno un fascino che davvero mi cattura.

4) Quali sono le tematiche che tratti nei pezzi? In petalo di loto descrivo la figura del poeta e di come esso inizia a prendere consapevolezza del viaggio che sta compiendo, in petalo di rosa esprimo invece la relazione fra lo stimolo esterno e l’artista stesso, si crea un legame di co-dipendenza fra il narcisismo della rosa che vuole essere raccontata e il poeta in continua ricerca di stimoli.

5) I vari lockdown che abbiamo vissuto tra il 2020 e questi primi mesi dell’anno hanno avuto un effetto positivo per la tua creatività e produzione artistica? Produco sicuramente di più a livello strumentale, ma a livello tematico mi ha asciugato molto. Non vedo l’ora di tornare a quella che diventerà la nuova normalità.

6) Con “Petalj pt.1” credi di aver trovato la tua dimensione artistica e il tuo stile oppure ti piacerebbe sperimentare generi e produzioni diverse?

Credo che la mia dimensione artistica sia la sperimentazione e utilizzo di produzioni molto diverse fra loro. Quello é il mio stile e chi mi segue da molto lo sa.

7) Nei tuoi pezzi ci sono diverse influenze musicali, quali sono gli artisti che ascolti di più?

Flume, The Weeknd, XXXTENTACION.