Aouar, la Roma dovrà vedersela anche con l’Inter

Per Aouar la Roma ora dovra vedersela con la concorrenza dell’Inter. Sul calciatore anche Juventus e Arsenal

Dopo anni di rumours, sembra ormai giunto il momento: Aouar lascerà Lione per trasferirsi altrove. Il rinnovo di contratto tanto vociferato non sembra, per il momento, possa arrivare con il Lione che sembrerebbe ormai essersi rassegnato.

Il calciatore lascerà a zero, con buona pace della presidenza che proverà comunque ad offrire nuovamente un rinnovo di contratto. Sul calciatore si starebbero muovendo tre italiane: Juventus, Roma e adesso anche Inter. I nerazzurri sembrerebbero essersi inseriti da poco, con i giallorossi che ora dovranno vedersela con una concorrenza parecchio agguerrita.

La concorrenza

La squadra che sembra in vantaggio, al momento, è l’Arsenal. I gunners fiutano il colpo da anni, con la Juventus a seguire in scia. I bianconeri, però, devono prima sfoltire con la Roma che sarebbe intenzionata a sfruttare l’occasione.

Da monitorare con attenzione i nerazzurri, che se dovesse partire Marcelo Brozovic si ritroverebbero improvvisamente a poter fare la voce grossa sul calciatore francese di origini algerine. L’Inter però dovrà vedersela anche con il rinnovo di contratto di Milan Skriniar, che sembra ancora fin troppo lontano per potersi dire chiuso.

Per il francese da registrare anche i timidi, per ora, interessi di Siviglia, Betis e Atletico. Il calciatore per ora è concentrato però sulla stagione, dove però ha collezionato soltanto una presenza. Il calciatore è reduce da un infortunio alla caviglia, con il Lione che non vorrebbe rischiarlo. L’ipotesi che possa partire già da gennaio resta viva, con i francesi che vorrebbero monetizzare.