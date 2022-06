Aouar, prima offerta della Roma

I giallorossi avrebbero intenzione di portare Aouar a Roma. Il giocatore è valutato circa 20 milioni di euro dal Lione

È Houssem Aouar uno dei principali obiettivi del mercato giallorosso. Il calciatore francese ma di origini algerine è in uscita dal Lione, complice anche una scadenza di contratto nel 2023.

Sul giocatore francese vi è l’interesse anche di altre squadre e il Lione – detentore del suo cartellino – vuole almeno 20 milioni di euro. La Roma sarebbe pronta alla prima offerta, per provare a strappare il giocatore alla foltissima concorrenza.

L’offerta della Roma

I giallorossi sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 17 milioni di euro – senza bonus – pur di acquistare il centrocampista. Il giocatore è tra i preferiti di Mourinho per rinforzare la zona in mezzo al campo e l’esborso economico paragonato alle qualità del ragazzo sembra essere allettante.

Infatti, il calciatore solo due anni fa era valutato circa 50 milioni da Aulas. Il presidente del Lione aveva spaventato Arsenal e Juventus con le sue richieste, tanto da essere riuscito a trattenere il calciatore. Ora, con il contratto in scadenza, la possibilità che il giocatore parta è più alta. Non sembra esserci la volontà di rinnovare e proseguire insieme e se non è quest’anno, la partenza potrebbe finire per essere rimandata all’anno prossimo.

Aouar è ritenuto come uno dei migliori prospetti del calcio mondiale. A soli 23 anni si ritrova ad essere uno dei perni della formazione del Lione, tanto da essere – spesso e volentieri – tra i giocatori più utilizzati dai transalpini. Chi lo prenderà farà sicuramente un affare.