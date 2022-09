Aouar può arrivare alla Juventus a zero

In estate si è visto vicino alla Roma, ora Aouar può arrivare a zero alla Juventus. Il calciatore andrà in scadenza con il Lione

La prossima sarà un’estate potenzialmente piena di colpi di scena sul mercato, specialmente per i parametri zero. La Juventus sta iniziando già a muoversi su vari profili, che potrebbero anche arrivare nella finestra di mercato invernale.

Abbiamo parlato di Gaya e Grimaldo, ma un altro colpo potrebbe arrivare per il centrocampo. Si parla di Houssem Aouar, centrocampista classe ’98 attualmente in forza al Lione. Il francese di origini algerine è accostato ormai da tempo alla Juventus, ma ora tutto può andare a buon fine.

Il rinnovo tarda

Il centrocampista per ora non ha l’accordo con il club transalpino per il rinnovo del proprio contratto e la Juventus così come la Roma potrebbe provarci. Il calciatore gradirebbe un arrivo in Italia, anche se la concorrenza estera non manca. Si continuano a registrare l’interesse di Newcastle e Arsenal per lui, con entrambe le squadre che potrebbero coprirlo d’oro.

Stipendi a cui Juventus e Roma non potrebbero arrivare. I bianconeri due anni fa hanno tentato un primo approccio, con la dirigenza del Lione che ha chiesto circa 55 milioni per Aouar. Cifre che poi i bianconeri hanno deciso di spendere per altri centrocampisti, con l’arrivo di Manuel Locatelli in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Ora tutto può cambiare e Aouar può diventare finalmente un calciatore bianconero. La Juventus potrebbe anticipare i tempi e offrire qualcosa al Lione già da gennaio, cercando di battere la concorrenza.