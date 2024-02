Aouar può salutare davanti ad una buona offerta in estate

Aouar sembrava poter fare il salto di qualità con la maglia della Roma, ma potrebbe invece salutare dopo neppure una stagione nella capitale

Daniele De Rossi sta rivitalizzando la Roma, ma il compito più difficile sembra arrivare ora. Infatti, l’allenatore giallorosso dovrà riuscire a far ritrovare la forma migliore ad Houssem Aouar. L’algerino non ha disputato un’ottima prima parte di stagione e si ritrova ad essere sceso di parecchio nelle gerarchie della rosa.

Con Mourinho è finito in panchina, ma De Rossi potrebbe rivalutarlo. Nel caso in cui fallisse in questa seconda parte di stagione, la Roma è pronta a cederlo. Il giocatore non è sul mercato, ma ha tanti estimatori a livello internazionale.

Calciomercato frenetico per Aouar

L’algerino sembra essere ancora nel mirino del Lione, che potrebbe sfruttare il possibile malcontento del centrocampista per riportarlo a “casa”. In Italia poche squadre si sono mosse per lui, giusto il Napoli avrebbe effettuato un paio di sondaggi, ma l’interesse più concreto per lui arriva dalla Spagna.

Il Real Betis continua a seguirlo e potrebbe affondare il colpo a luglio. C’è, attenzione, anche il Benfica però. I portoghesi lo seguono da tempo e non è detto che si tirino indietro. Un po’ più defilate le inglesi, con West Ham, Aston Villa e Crystal Palace che potrebbero cercare di prelevarlo alla prima occasione utile. Per ora è fantamercato, ma piccoli interessi si sono mossi dietro di lui. La Roma vorrebbe evitare di cederlo dopo solo un anno nella capitale, ma tutto è possibile quando si tratta di trasferimenti.