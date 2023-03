Aouar, traballa il Betis. Tutto riaperto e Roma che ci prova

Tre squadre di Serie A hanno messo nel mirino il centrocampista francese del Lione

Houssem Aouar è da tempo uno dei principali obiettivi del Real Betis nel mercato dei trasferimenti, con un accordo verbale per l’arrivo del centrocampista francese dall’Olympique Lione, che di recente ha suscitato anche l’interesse di altre squadre europee, soprattutto della Serie A, dove fino a tre club vorrebbero silurare una delle mosse stellari del Real Betis per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan, l’Inter e la Roma sarebbero le principali interessate ad ingaggiare il francese, che terminerà il suo contratto il 30 giugno, essendo quindi dal 1° gennaio un giocatore libero di trattare con qualsiasi club che voglia avere i servizi di un giocatore che ha puntato molto in alto ai suoi esordi e che però ha subito una pericolosa stagnazione negli ultimi anni, da cui la necessità di cercare un cambio di scenario per cercare di recuperare il meglio delle sue versioni.

Pellegrini in attesa

Il tecnico cileno è consapevole dell’importante salto di qualità che rappresenterebbe l’ingaggio di Houssem Aouar, che essendo libero tra meno di un anno ha attirato l’attenzione di squadre più grandi, con i rossoneri, allenati dal tecnico italiano Stefano Pioli, rivale numero uno del Real Betis per i servizi del giocatore che si candida a essere uno dei principali protagonisti del mercato dei trasferimenti del calcio europeo per la stagione 2023/2024. Il calciatore potrebbe scegliere di trasferirsi in Italia per avere qualche chance europea in più, considerando anche che le tre contenendenti giocheranno la Champions.