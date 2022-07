App spia per cellulari: come funzionano e quali sono le migliori

Immagina di poter avere un software in grado di aiutarti a capire se la persona che ami ti tradisce, se tuo figlio è sincero o se qualcuno a cui vuoi bene è in pericolo. Fantascienza? No. Sono le app spia per cellulari e sul mercato se ne trovano davvero numerose. Ma quale scegliere? Abbiamo elaborato una classifica di app spia per cellulari per svelarti come funzionano e quali sono le migliori.

Mspyitaly

Tra le migliori app spia per cellulari non possiamo che inserire in prima posizione mSpyitaly. Si tratta di un software davvero completo e rivoluzionario che nella versione completa vanta oltre 150 funzionalità; utilizzabile non solo su smartphone ma anche su tablet e PC risulta discreta tanto che chi ne subisce l’installazione resta al 100% ignaro. Le tue attività rimarranno celate, tutelando il tuo gesto. In compenso tu avrai la possibilità di fare registrazioni di telefonate, controllare whatsapp, spiare i social come Facebook o Instagram e ancora gestire la localizzazione o controllare da remoto la fotocamera del cellulare.

Installarla è semplicissimo: basta andare sul sito ufficiale, selezionare il piano di abbonamento prescelto e poi procedere con l’installazione guidata che è davvero facile anche per chi non è esperto di informatica e tecnologia. Marcia in più di Mspyitaly? Offre un servizio di assistenza a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Insomma, dopo averlo installato avrai modo di poter controllare il cellulare da remoto tramite una dashboard intuitiva e facile da utilizzare.

Spyera

Anch’essa abbastanza apprezzata, questa app spia per cellulari ha un prezzo decisamente importante ma ti aiuta a tenere sotto controllo sms, Facebook o Whatsapp ma anche registrare le chiamate. Il tutto in modo discreto evitando che tu possa essere scoperto. Il software costa circa 70 dollari al mese ed è utilizzabile anche nella funzione di attivazione della fotocamera per tenere sotto controllo dove va tuo figlio o l’amore della tua vita. Ha un buon servizio clienti utilizzabile tramite live chat o email.

XNSpy

XNSpy è un buon software di monitoraggio e il motivo è nelle sue funzioni. Ti aiuta a tenere sotto controllo ogni applicazione disponibile sullo smartphone avendo accesso diretto a social, mail, messaggi e fotografie. Viene apprezzato non solo nella sfera privata ma anche nel mondo del lavoro: installata su smartphone e computer aziendali ti dà modo di tenere sotto controllo cosa viene fatto in orari di lavoro senza che se ne accorgano.

Spyzie

Vuoi sapere sempre dove si trova la persona che ami o i tuoi figli? Vuoi essere certo che i tuoi operatori di delivery non devino la strada o che i tuoi corrieri non perdano tempo inutilmente? Spyzie è sicuramente una buona app spia per cellulari. Ideale soprattutto per dispositivi Android ha una particolare predisposizione nel seguire le localizzazioni, è ottimo non solo per leggere messaggi e applicazioni ma anche per accedere direttamente ai profili social privati. Vuoi essere avvisato di una determinata azione? Esiste un alert che può aiutarti. come funziona l’avviso? È piuttosto particolare, ti basterà inserire la parola chiave come “amore” “fumo” “sigarette” per ricevere una notifica e poter leggere immediatamente cosa sta accadendo.

i-Spy

Un altro software particolare e piuttosto completo è quello di i-Spy: con buone funzioni e un aggiornamento costante, viene approvato tanto da iPhone come da Android. In poche parole è davvero versatile e può aiutarti a registrare e salvare screen, conversazioni e molto altro senza che la persona lo sappia. Marcia in più? Oltre ai classici social ti aiuta ad avere accesso anche ad app di dating come Tinder.

Le 5 migliori app spia per cellulari

Queste che abbiamo citato sono le 5 migliori app spia per cellulari attualmente disponibili; tra tutte, avendole provate, non possiamo che consigliare mSpyitaly che si distingue perché un software italiano ma soprattutto per l’ottimo rapporto qualità prezzo: insomma, a livello di funzionalità è imbattibile!

Tenere sotto controllo cosa accade, fare in modo di avere in pugno la situazione, togliersi ogni dubbio è anche un modo per proteggere. Sappiamo che per molti si tratta di violazione della privacy ma conosciamo anche il dolore che una persona che ha dubbi su un’altra può provare. Noi ti consigliamo di provare, potrebbe aiutarti ad uscire da situazioni spiacevoli oppure mettere da parte tutti i dubbi che hai.