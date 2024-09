Apple, presentato l’iPhone 16: “L’inizio di una nuova era”

Apple ha lanciato ufficialmente la sua nuova serie di iPhone 16, progettata per integrare avanzate tecnologie di intelligenza artificiale. Questo rilascio segna una svolta importante, seguendo l’annuncio di Apple Intelligence fatto durante la conferenza degli sviluppatori di giugno.

“Nuova era” – Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato che l’iPhone 16 rappresenta l’inizio di una “nuova era” per l’azienda. La serie, composta dai modelli base, Plus, Pro e Pro Max, introduce significative novità, tra cui un comparto fotografico migliorato, un design aggiornato, nuove opzioni di colore e due pulsanti innovativi: l’Action button per operazioni rapide e il Camera button per la gestione di foto e video. Tuttavia, il vero punto di forza della nuova linea è rappresentato dalle capacità di intelligenza artificiale.

Apple Intelligence, che include un Siri potenziato, permette una comprensione più precisa delle richieste degli utenti, anche se non perfettamente formulate. Inoltre, il nuovo pulsante per la fotocamera è dotato di una funzione di comprensione visiva simile a Google Lens, gestita dal nuovissimo chip A18, progettato per accelerare le operazioni e migliorare le performance complessive.

Le funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili in versione sperimentale a partire dal prossimo mese in Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Africa e Regno Unito. La disponibilità in Europa, inclusa l’Italia, rimane incerta a causa delle rigide normative del Digital Markets Act (DMA), che potrebbero influenzare i tempi di lancio.

I preordini per i nuovi iPhone inizieranno questo venerdì, con consegne previste per il 20 settembre. I prezzi partono da 979 euro per i modelli base e raggiungono i 1.239 euro per le versioni Pro e Pro Max.

In aggiunta agli iPhone, l’evento “It’s Glowtime” ha visto il debutto dei nuovi Apple Watch Series 10, che sono ora “carbon neutral”, e delle nuove AirPods, migliorate nella cancellazione del rumore e nella protezione dell’udito.

Questo lancio è particolarmente strategico per Apple, non solo per rinnovare il suo prodotto di punta, ma anche in vista del trimestre delle festività natalizie. L’iPhone 16 dovrà affrontare la concorrenza crescente di Google e Microsoft e stimolare le vendite, che sono diminuite per il secondo trimestre consecutivo, soprattutto in Cina, dove Huawei sta riacquistando terreno. Inoltre, Apple è in trattativa per un investimento in OpenAI, come riportato dal Wall Street Journal, e si prepara a una transizione nella sua dirigenza, con l’uscita del Chief Financial Officer Luca Maestri alla fine dell’anno.