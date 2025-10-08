28enne ai domiciliari sfreccia a tutta velocità, si ribalta e gli trovano 1kg di sostanze

Sabato pomeriggio, i Carabinieri dell’Aquila, mentre svolgevano un ordinario controllo ad un’auto, hanno fatto una grande scoperta.

Le Forze Dell’Ordine si trovavano lungo Via Amiternina, quando hanno notato una vettura di grossa cilindrata sfrecciare per la strada e ribaltarsi, all’altezza di un’intersezione. Arrivati alla cunetta, l’autista, rimasto illeso, immediatamente è stato identificato.

Il soggetto è un uomo di origine straniera, il cui volto è già noto in caserma. Il ventottenne in quel momento avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari, per via di un precedente arresto per reati, legati alla droga.

I Carabinieri immediatamente hanno svolto una perquisizione della macchina. Sotto il sedile del conducente hanno trovato un sacchetto con più di un chilogrammo di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, insieme al veicolo.

Le Forze dell’Ordine hanno arrestato l’uomo sul posto e l’hanno condotto alla casa circondariale dell’Aquila. Attualmente è in attesa della decisione dell’udienza di condanna.