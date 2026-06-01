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Areniello: “Allegri sarà l’allenatore del Napoli, ma in caso di mancato accordo col Milan la società andrebbe su Mancini”

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258
Massimiliano Allegri fonte foto: Di Photo by goatlingCropped by Danyele - Flickr (original photo), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43735258

Il Napoli è sempre più vicino ad affidare la propria panchina a Massimiliano Allegri. A fare il punto della situazione è stato il giornalista di 7 Gold Armando Areniello, che attraverso i social ha spiegato come l’arrivo del tecnico toscano sia ormai a un passo. Secondo quanto riferito, l’ufficialità potrebbe arrivare entro una decina di giorni, una volta sistemate le ultime questioni contrattuali.

Areniello ha scritto: “Allegri è destinato a diventare l’allenatore del Napoli nei prossimi giorni”. Un’affermazione che conferma come la trattativa sia ormai nelle fasi finali. Il giornalista ha però analizzato anche un’eventualità al momento considerata molto remota, legata alla rescissione dell’accordo tra l’allenatore e il Milan.

Nel suo intervento ha infatti aggiunto: “Tra dieci giorni potrebbe essere ufficiale il passaggio di Allegri al Napoli. Ma se clamorosamente il tecnico non trovasse l’accordo con il Milan per la rescissione? La società partenopea non andrebbe su Italiano, ma su Roberto Mancini”. Un’ipotesi che porterebbe il club azzurro a virare sull’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, anche se al momento resta soltanto uno scenario alternativo.

Lo stesso Areniello ha poi ribadito la propria convinzione sull’esito della vicenda: “Ma ripeto: è quasi scontato che sia il toscano ad approdare in Campania”. Infine, il giornalista si è soffermato anche sul mercato azzurro, spiegando che McTominay piace a Real Madrid e PSG, ma il Napoli non intende cederlo. Diverso il discorso per Anguissa, Lobotka e De Bruyne, che potrebbero invece valutare nuove opportunità nella prossima finestra di mercato.

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