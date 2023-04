Aria di cambiamento in casa Salernitana

Quest’anno la Salernitana ha avuto una stagione altalenante. La squadra campana aveva iniziato abbastanza bene il campionato ma poi si è fatta prendere da alti e bassi, più bassi che alti. Tutto sommato però la loro stagione potrebbe definirsi soddisfacente. Se il campionato finisse così la Salernitana si troverebbe alla quindicesima posizione a più sette dalla terzultima che in questo momento è il Verona.

L’esonero di Nicola avrebbe potuto portare con sé qualche strascico ma in realtà l’arrivo di Paulo Sosa ha donato alla squadra di Salerno più vitalità. Dall’altra parte però, arrivati a questo punto della stagione, la società deve iniziare a dare uno sguardo al mercato per il prossimo anno. Ci saranno probabilmente diverse conferme, una di queste è sicuramente quella di Krzysztof Piatek.

L’attaccante polacco ha convinto addetti ai lavori e tifosi e, quasi sicuramente, farà parte della rosa granata anche nella prossima stagione, salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto. Prima, però, bisognerà trattare con i tedeschi dell’Hertha Berlino che è il club proprietario del cartellino del centravanti. L’impressione è che l’accordo verrà raggiunto senza particolari intoppi ma mai dire mai.

Occhio però sopratutto al mercato in entrata. Potrebbero arrivare forze fresche nel reparto di centrocampo. Il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, avrebbe messo nel mirino Roberto Gagliardini, centrocampista in forza all’Inter che, in questa stagione, sta trovando pochissimo spazio. Quasi sicuramente, l’ex Atalanta non rinnoverà il proprio contratto in essere con la società nerazzurra e sarà libero di accasarsi altrove a costo zero.

Ora c’è da pensare a finire il campionato nel migliore dei modi ma è giusto che la società granata si muova con i tempi giusti. Gagliardini potrebbe essere solo uno dei rinforzi scelti per rinforzare la rosa della Salernitana. Occhio anche al mercato in difesa che potrebbe portare in Campania diversi volti nuovi.