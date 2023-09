Arianna Cirrincione, voleva un maschietto: scoppia la polemica, lei interviene

Sebbene Arianna Cirrincione stia vivendo un periodo delicato, data la sua gravidanza, non è affatto immune alle polemiche. L’ex corteggiatrice si è trovata al centro delle polemiche, tanto da dover intervenire per zittire gli haters.

LA REPLICA DELLA RAGAZZA – Sempre molto attivi sui social, sia Arianna che Andrea Cerioli vogliono condividere con i fan l’arrivo del loro primo figlio. Dopo l’annuncio della gravidanza, infatti, i due futuri genitori hanno deciso di svelare il sesso del bebè in arrivo.

A scatenare la polemica è stata proprio la reazione che Arianna ha avuto nello scoprire che avrà una bambina. In precedenza, l’ex volto di UeD aveva rivelato di desiderare un maschietto, al contrario del compagno.

Davanti alle polemiche in cui si è trovata coinvolta, Arianna Cirrincione ha deciso di intervenire sui social:

“Volevo far capire a tutti quelli che chiaramente non hanno capito l’ironia e che probabilmente mi conoscono anche poco, allora punto uno sapete che io sono una persona super scherzosa e quindi cerco di buttarla nel ridere, la storia di ieri era semplicemente un’ennesima battuta. Èuna femmina, è chiaro perché prendo in giro Andrea. E anche su questo fatto della preferenza, io ragazzi non so a cosa siete abituati nella vita ma mi è capitato di sentire da tutti che ognuno aveva una preferenza sul sesso perché capita a chiunque. Poi è chiaro che l’importante è che stia bene e assolutamente, ci mancherebbe altro, sono super contenta che sia una bambina ma semplicemente come tutti nella vita, mentre Andrea aveva una preferenza per la femminuccia perché da papà c’è un po’ la cosa del rapporto papà-figlia, io avrei preferito il maschietto per il rapporto mamma-figlio”.

Ha così concluso: “Quindi volevo tranquillizzarvi che sto scherzando semplicemente schedando. Io ero convintissima fosse un maschio. Quando ho visto i palloncini rosa, mentre Andrea si è messo ad urlare dalla gioia, io invece ho detto “No”, ma era un “No, non ci credo”, perché ero veramente convinta fosse un maschio”.