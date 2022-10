Dalle riviste fino alla gestione social, come Arianna Lucia sta migliorando sensibilmente la reputazione online di migliaia di persone in Italia e nel mondo

Se i numeri sono ciò che conta, Arianna Lucia è la queen “made in Italy“ nella gestione della reputazione online. Con centinaia di account gestiti in tutto il mondo, lei e la sua agenzia di Milano hanno raggiunto record incredibili. Sul suo profilo spuntano nomi di modelle, attrici e influencer di fama mondiale. Molte anche con oltre 10 milioni di followers. Dicono sia lei il segreto dietro la crescita esponenziale di molti VIP internazionali, e questo confermerebbe anche come siano cresciute così tanto negli ultimi anni le influencer che segue. Non un caso che la rivista Marketing global l’ha classificata tra le prime 10 social media manager più influenti in Europa.

Ma la domanda che ci poniamo oggi è: come è diventata così famosa Arianna Lucia?

A dirlo è lei stessa nelle interviste che ha rilasciato alla stampa e del quale vi riportiamo un estratto: “Ho iniziato questo lavoro diversi anni fa, mentre studiavo comunicazione e marketing in un’importante università privata di Milano. All’epoca Instagram era agli inizi e mi ci sono buttata a capofitto seguendo anche corsi americani di social media management, dove la piattaforma era già di tendenza”……. Poi continua: “Sicura delle mie capacità, ho iniziato a lavorare per due grandi agenzie di marketing europee. Sono rimasta lì per qualche anno, migliorando notevolmente le mie capacità relazionali con i clienti e poi la gestione di tutti gli altri social media esistenti. Quando ho capito che dove lavoravo avevano iniziato a privilegiare il denaro rispetto alla soddisfazione del cliente, ho deciso di mettermi in proprio… ed è così che sono arrivata dove sono…”. Secondo le indiscrezioni, è cofondatrice di Milano Agency, un’azienda internazionale online con sede a Milano che crea strategie di marketing per far salire alle stelle il business di aziende e privati sui social media. Continuerà a essere così richiesta da celebrità e aziende? Certamente vi terremo aggiornati!