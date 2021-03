Arisa, ai microfoni di Domenica In: “Io adesso sto bene, ma insomma…”

Tra gli ospiti dello speciale di Domenica In, c’è stata anche Arisa. In occasione dell’ultima edizione di Sanremo, conclusasi ieri sera con la vittoria dei Maneskin, c’è stato lo speciale dedicato alla kermesse della Canzone Italiana. Ai microfoni dei programma della Rai, Arisa ha accennato qualcosa riguardo la sua vita privata, ricevendo anche una sorpresa da parte di Gigi D’Alessio, autore del brano con cui ha gareggiato.

“Io adesso sto bene, ma insomma…” – Già negli ultimi mesi l’artista è tornata alla ribalta con la sua partecipazione ad Amici. La cantante fa infatti parte del corpo degli insegnanti del noto talent televisivo, dimostrando il suo bel caratterino. Oltre a quest’avventura, la donna ha deciso di mettersi nuovamente in gioco a Sanremo.

Con il brano Potevi Fare di Più, l’ex giudice di X Factor ha conquistato il decido posto. Riguardo a questo, la cantante ha ammesso che avrebbe potuto fare di più, prendendo quindi con filosofia questa sconfitta.

Visto il gossip che ultimamente ha visto protagonista la concorrente di Sanremo, ossia le nozze con il manager Andrea Di Carlo, le parole della cantante hanno lasciato la Venier senza parole. A fine esibizione, la conduttrice ha ammesso: “Questa canzone ti ha portato bene, ora sei felice in amore e sono davvero contenta”.

Contro ogni previsione, Arisa ha rivelato: “Io adesso sto bene, ma insomma… Aggiornamenti da dare? No, non è che ti devo dire tutto, non ti dico niente stavolta”. A queste parole si è subito pensato ad una crisi con il fidanzato, ma la cantante non è scesa nei dettagli. L’insegnante di Amici ha promesso alla Venier che le spiegherà tutto nella puntata di Domenica In del 14 marzo 2021.