Arisa, finita la sua storia con Vito Coppola: “Non chiedetegli più nulla di me”

È un periodo proficuo per Arisa, professionalmente parlando: nuovo album, vittoria a Ballando Con Le Stelle. Insomma, non c’è da lamentarsi in questo momento. La cantante, tuttavia, ha fatto chiarezza in queste ore sul suo rapporto con Vito Coppola, insegnante nel programma condotto da Milly Carlucci. Vediamo cosa ha detto.

Frequentazione con il maestro

Durante il talent show dedicato alla danza, la cantante ha dimostrato di essere un vero talento e di avere una forte chimica con il suo insegnante, Vito Coppola. Questo feeling li ha portati dritti in finale e poi alla vittoria del programma. Finito Ballando, i due hanno provato effettivamente a frequentarsi ma evidentemente qualcosa è andato storto.

Storia finita

Dopo settimane di gossip, Arisa ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con Vito Coppola. La cantante ha deciso di aprire un box domande e qualcuno le ha chiesto proprio chiarimenti sul suo rapporto con il maestro. Stando a quanto riportato da Arisa, la sua frequentazione con Vito è già terminata.

“Con Vito ci abbiamo provato, non è andata. Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto. Non sono triste, gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare.

Una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede”. ha commentato la cantante. Infine ha esortato i follower: “Per favore, non chiedetegli più nulla di me”.