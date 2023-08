Arisa, il clamoroso appello sui social: “Vuoi sposarmi? Valuto le proposte di matrimonio”

Nelle ultime ore a divenire virale sui social è stato il clamoroso appello che Arisa ha deciso di lanciare dal suo account Instagram. L’amata artista ha condiviso una serie di foto in cui si mostra senza veli, spiazzando il popolo del web.

“Vuoi sposarmi? Valuto le proposte di matrimonio” – Spesso al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, la cantante ha proprio parlato di questo nel post divenuto virale su Instagram. La donna ha postato una serie di scatti in cui si mostra nuda, accompagnati da una didascalia che ha fatto discutere e non poco.

Da quanto scritto nella didascalia tanto chiacchierata, l’ex professoressa di Amici ha lanciato un appello per cercare un compagno di vita con cui convolare a nozze. Arisa ha descritto come dev’essere il suo papabile futuro marito:

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio.

Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico.

Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie.

NESSUNA BUGIA.

NO PERDITEMPO”.

Ovviamente il post ha fatto impazzire i social, dividendo gli utenti. Da una parte, infatti, c’è chi ha criticato duramente la cantante, dall’altra, invece, c’è chi si è mostrato divertito e ha commentato il tutto con ironia.

Per vedere il chiacchieratissimo post dell’artista, clicca qui.