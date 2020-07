Arisa in un’intervista pubblicata da Oggi rivela di soffrire di tricotillomania

La nota cantante Arisa si è raccontata al settimanale Oggi parlando a 360 gradi delle sue ambizioni, dei suoi sogni, ma soprattutto di un problema che la attanaglia da tempo. L’ex giudice di X Factor, infatti, stando a quanto da lei stessa dichiarato, soffre di tricotillomania e ciò spiegherebbe il perché del suo look.

Prima di fare menzione del suo disturbo, Arisa ha anche dichiarato di essersi pentita di aver fatto un ritocchino alle labbra un anno fa: “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”.

L’intervista a Rosalba Pippa (suo nome di battesimo) è stata pubblicata giovedì scorso su Oggi e ha spiegato dettagliatamente il perché dei suoi tagli di capelli corti o del fatto che spesso indossa una parrucca.

La tricotillomania è un disturbo che si accentua in particolar modo durante i periodi di stress e porta chi ne soffre a strapparsi i capelli. All’inizio si tende ad accarezzarsi i capelli per poi fare sempre con più forza e strapparli. Per questo motivo, Arisa preferisce avere i capelli quasi rasati per evitare questo rischio.

Infine, Arisa ha rivelato anche che uno dei suoi sogni è quello di partecipare all’Eurovision per aumentare la sua visibilità e farsi conoscere meglio anche all’estero. Quest’anno, non esclude una sua nuova partecipazione a Sanremo per cercare di bissare il successo del 2009 con la sua “Sincerità”.