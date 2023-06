Arisa, inaspettata frequentazione del suo ex Andrea Di Carlo: ex professoressa di Amici

Ad essere coinvolte in un recente gossip sono due volti noti di Amici. Si tratta di Arisa e Anna Pettinelli, entrambe insegnanti di canto nel noto talent di Maria De Filippi. Secondo alcuni rumors, la Pettinelli starebbe frequentando l’ex della cantante.

NUOVA FREQUENTAZIONE PER ANNA – Dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano Macchi, pare che Anna Pettinelli abbia voltato definitivamente pagina. Ad attirare l’attenzione della speaker radiofonica sarebbe stato Andrea Di Carlo, ex di Arisa. A rivelarlo è stato Novella 2000, che ha così raccontato:

“A circa un anno e mezzo dalla fine della storia con Arisa, Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo che segue attori come Can Yaman, ma anche Morgan e Federico Fashion Style, sembra aver trovato una nuova sintonia con Anna Pettinelli. Anna e Andrea si sono fotografati insieme durante una cena e hanno postato lo scatto sui social. Cena di lavoro o di piacere? I più maliziosi dicono che non si tratterebbe di lavoro. O forse non solo di lavoro. Ma per ora solo loro sanno la verità”.

Ad insinuare che non si sia trattato di una cena di lavoro o, almeno, non solo per quello è stato proprio il settimanale di Roberto Alessi. Al momento, però, si tratta di semplici supposizioni.

Attualmente i due protagonisti del gossip non hanno rilasciato commenti, quindi, ad oggi, non c’è alcuna smentita o conferma. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti su questo presunto flirt.