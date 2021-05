Arisa, la confessione fatta a ”Belve”, ha subito delle molestie

Arisa è stata ospite nella nuova edizione di ”Belve, programma in onda ogni venerdì in seconda serata su Rai 2. La cantante ha deciso di aprire il suo cuore e di raccontare anche aspetti intimi della sua vita. Ci sono stati degli episodi che l’hanno fatta particolarmente soffrire.

LA CONFESSIONE DI ARISA: HA SUBITO DELLE MOLESTIE – La conduttrice, Francesca Fagnani, le ha rivolto subito una domanda piuttosto diretta: “Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere?”, la sua risposta è stata spiazzante: “Sì”, ha confessato. Ha inoltre aggiunto che le è capitato piuttosto spesso da quando lavora nel mondo dello spettacolo, in primis della musica.

“Si sente di dircelo?”, ha chiesto ancora la conduttrice Francesca Fragnani. Arisa, però, non è sembrata molto disposta a raccontare ogni dettaglio. Si è per questo limitata a dire si tratta di episodi che sono avvenuti quando era già adulta.

ARISA: LA FINE DELLA STORIA CON ANDREA DI CARLO – Eravamo già abituati ai tira e molla di Arisa, con ormai il suo ex fidanzato, Andrea Di Carlo. Questa volta, la cantante vincitrice di Sanremo per ben due volte, ha dichiarato che è ufficialmente finita.

Non ha risparmiato neanche di mandare una diretta frecciatina al suo fidanzato, dicendo: “Io non sapevo che lui avesse i pulsantini per fare i comunicati stampa. Mi dà fastidio. Non ci vediamo da due settimane. Non gli rispondo al telefono, quindi…”. Insomma i due si sono lasciati molto probabilmente per incompatibilità caratteriali, lui voleva il matrimonio, ma lei non era ancora pronta.