Arisa, lo sfogo ad Amici: “A volte non mi sento all’altezza”

Durante il pomeridiano di Amici, andato in onda ieri pomeriggio, Arisa si è lasciata andare ad un lungo sfogo. In lacrime, la cantante ha ammesso di non sentirsi affatto apprezzata ed esclusa dal mondo musicale.

“A volte non mi sento all’altezza” – Nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano del noto talent di Mediaset, Maria De Filippi ha chiesto ad Arisa di cantare insieme a Federica e ad Angelina. Dopo un primo momento di tentennamenti, alla fine l’artista si è esibita con le due allieve cantando “Let it be” dei Beatles.

Una volta conclusa l’esibizione, l’insegnante di canto è scoppiata in lacrime. La donna si è lasciata andare ad un lungo sfogo, ammettendo: “Io mi sento sopravvalutata a volte, non voglio fare le cose in tv, spero che questa roba la tagliate. A volte mi sento una me**a proprio, nessuno lo è in generale però a volte non mi sento così all’altezza. Spesso è anche la fortuna, uno può anche avere fortuna e poi basta”.

La cantante ha anche rivelato di non sentirsi più all’altezza come una volta o almeno come dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2012: “Lo dico con molta onestà, se mi fosse successo di vincere Sanremo nel 2012, ero veramente nel focus. Dopo un po’ non ti senti più così forte. Fai le cose ma non ti senti più all’altezza e preferisci lasciare spazio a chi ha il fuoco dentro. Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo, sono due anni”.

I presenti e i colleghi di Arisa si sono mostrati in disaccordo con quanto detto da lei. In particolar modo Rudy Zerbi, che non ha mai fatto mistero di apprezzare la cantante e di considerarla una delle voci più belle d’Italia:

“Se non vieni presa a Sanremo, allora non esisti come artista? Tutti quello che vengono qua ti dicono che sei un punto di riferimento, io stesso lo dico, sei una delle voci più belle d’Italia e tu ti preoccupi di Sanremo. Ma sti ca**i, chi se ne frega. Tu sei Arisa, ca**o”.