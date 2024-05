Arisa, “Per essere amata farei qualsiasi cosa”: scoppia la polemica

Tra le artiste più amate in Italia, Arisa è recentemente finita al centro delle polemiche sui social. La cantante, infatti, si è lasciata andare a delle spiazzanti rivelazioni che sono presto finite al centro delle critiche.

“Per essere amata farei qualsiasi cosa” – Recentemente intervistata dal Corriere, l’ex insegnante di Amici si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo rapporto con l’amore. Come è oramai noto, la donna è stata per anni legata sentimentalmente ad Andrea Di Carlo, con cui era pronta a convolare a nozze. Dopo un turbolento tira e molla, i due hanno messo un punto alla loro storia d’amore.

Ad oggi, la cantante si dichiara single e per nulla desiderosa di intraprendere una nuova relazione. Nonostante non senta il bisogno di avere un partner al suo fianco, pochi mesi fa la cantante aveva lanciato uno spiazzante annuncio su Instagram, in cui si dichiarava aperta a proposte di matrimonio.

Riguardo a quel post, in cui era stata allegata una foto che ritraeva la donna completamente nuda, quest’ultima ha così dichiarato: “Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico”.

A lasciare sotto shock i fan, però, sono state le rivelazioni che Arisa ha fatto sul rapporto con l’amore e su quello che ha fatto per i suoi ex:

“Per essere amata farei qualsiasi cosa. Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso. Una volta mi ero lasciata con una ragazzo di cui ero molto innamorata. Ho fatto tanto sport, mi era venuto un fisico pazzesco. Lui tornò. ‘Ti preferisco curvy’. E in un mese ho ripreso 13 chili. Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle”.

Ovviamente queste parole non sono passate inosservate, divenendo virali sul web. In molti, infatti, si sono scagliati contro la cantante, accusandola di star trasmettendo un messaggio sbagliato riguardo le relazioni. C’è stato chi, però, si è schierato dalla parte della donna, augurandole di ritrovare la pace e la serenità con se stessa e poi con qualcun altro.