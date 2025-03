Arisa, sulla rottura con l’ex Ricci: “Era innamorato del mio personaggio”

La storia tra Arisa e Walter Ricci è finita. Nove mesi d’amore, iniziati quasi per caso a Palermo, si sono interrotti tra dichiarazioni discordanti e un retrogusto amaro. Lui ha parlato di una rottura legata alla carriera, lei ha lasciato intendere qualcosa di più profondo.

LA VERSIONE DELLA CANTANTE – È stato Ricci a raccontare per primo la fine del rapporto. In un’intervista al Corriere della Sera, il musicista ha spiegato: “Era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente. Vogliamo entrambi concentrarci sulle nostre vite”. Una chiusura pacata, razionale, quasi inevitabile.

Ma a quanto pare, Arisa – o meglio, Rosalba Pippa – non ha vissuto la fine con lo stesso distacco. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la cantante avrebbe confidato a persone a lei vicine: “Si era innamorato del mio personaggio, non di me. Era invaghito di Arisa, non di Rosalba”. Una frase secca, che lascia intravedere delusione e consapevolezza.

I due avevano ufficializzato la relazione lo scorso luglio, condividendo sui social i primi scatti insieme. Sembrava una storia solida, e lei, stando alle indiscrezioni, avrebbe persino immaginato un futuro di coppia più concreto. Ma Ricci ha ridimensionato: “Quando si è molto presi si dicono certe cose. Siamo stati bene, ma poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”.

A dividere i due, più delle carriere, sembra essere stata la distanza tra il personaggio pubblico e la persona reale. Un tema ricorrente per Arisa, che più volte ha espresso il desiderio di essere vista e amata come Rosalba, non solo come l’artista che il pubblico conosce.

E così, mentre lui guarda avanti con determinazione, lei resta in silenzio – ma non troppo. Perché anche se ha scelto di non trasformare tutto in un caso mediatico, ha comunque voluto dire la sua. In fondo, anche i cuori sotto i riflettori battono forte. E si rompono come tutti gli altri.