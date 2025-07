Armida Filippelli insignita del Premio “Leonessa Sannita”

L’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, è stata insignita del prestigioso Premio “Leonessa Sannita”, istituito nel 2013 dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Benevento. Il Premio celebra ogni anno il talento e il successo delle donne impegnate nei più diversi ambiti – dalla politica alle istituzioni, dall’impresa alle professioni, fino a sport, arte e cultura – e rappresenta un simbolo concreto di valorizzazione delle eccellenze femminili sul territorio.

In occasione del 60° anniversario della sezione beneventana della FIDAPA, lo scorso 10 dicembre il riconoscimento era stato assegnato in via straordinaria a 25 donne che si sono distinte nei rispettivi settori, tra cui anche Armida Filippelli, che non aveva potuto presenziare alla cerimonia ufficiale.

La consegna della targa si è svolta dunque il 2 luglio 2025, a Benevento, presso l’Auditorium di Confindustria (Piazza Risorgimento, 6), durante l’evento Women in Business… verso sinergie future, alla presenza di numerose figure di spicco del mondo imprenditoriale e manageriale. A conferirle ufficialmente il titolo di Leonessa Sannita è stata la prof.ssa Rossella Del Prete, promotrice dell’iniziativa e Presidente della Sezione FIDAPA BPW Italy di Benevento.

«Ricevere questo premio – ha dichiarato Armida Filippelli – è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità. Un attestato prezioso, che va oltre la mia persona e si estende a tutte le donne che, ogni giorno, con impegno e visione costruiscono il cambiamento nei territori, nelle istituzioni, nelle imprese, nella cultura. È un premio che parla di coraggio, di capacità di innovare, di responsabilità verso la comunità. Desidero ringraziare la FIDAPA di Benevento per questa stima, che mi sprona a proseguire nel mio impegno a favore della formazione, dell’inclusione e delle pari opportunità, affinché ciascuno possa trovare le condizioni per esprimere pienamente il proprio talento e contribuire al progresso collettivo».