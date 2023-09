Arnautovic è stato vicino a Juventus e Milan

A rivelarlo è stato il suo agente, ma Marko Arnautovic avrebbe parlato anche con Juventus e Milan prima di trasferirsi all’Inter

Marko Arnautovic è stato protagonista del gran ritorno all’Inter di questa estate. Una telenovela di calciomercato che lo ha visto sin dall’anno scorso vicino all’approdo ad una big italiana, con quello che ora è finalmente il trasferimento da lui desiderato.

Il centravanti austriaco ha fatto ritorno all’Inter dopo quasi 14 anni da quel Triplete, a cui ha detto di non sentire di aver fatto parte, e ora vuole giocarsi le proprie chances. Il giocatore ex Stoke City e Bologna, però, sarebbe stato vicinissimo a vestire la maglia di Juventus e Milan. A confermarlo è stato suo fratello Danijel Arnautovic, che gli fa anche da agente. Il giocatore avrebbe avuto un paio di sondaggi dalle altre big italiane, ma senza nulla di fatto. Il giocatore alla fine si è trasferito all’Inter, ma è stato vicinissimo ad altre squadre.

Le parole dell’agente di Arnautovic

“Avevamo già parlato con due top club italiani (Juventus e Milan, ndr), l’Inter in quel momento non era nemmeno nei radar e il Bologna aveva già detto no alla Roma perché non poteva trovare il sostituto.

A un certo punto, sembrava che Marko dovesse restare, poi ho visto che ai nerazzurri serviva un attaccante perché, in quel momento, ne aveva solo due in rosa e questo non basta quando si gioca la Champions League. Allora ho scritto al direttore sportivo (Piero Ausilio, ndr) dicendogli: ‘So cosa ti serve e ho quello che ti serve”.