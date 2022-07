Arnautovic-Juventus, trattativa fredda

Si raffredda di parecchio la trattativa tra Marko Arnautovic e la Juventus. Il calciatore austriaco sembra aver intenzione di rimanere al Bologna

Dietrofront rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. Marko Arnautovic non sembra intenzionato a spingere per una sua uscita dal Bologna, con il club che lo vorrebbe trattenere almeno fino a fine contratto.

Il calciatore austriaco ha un accordo con i felsinei fino a Giugno 2024 e non sembrano intenzionati a farlo partire. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe voluto provare un’ultima esperienza in una big ma sembra essersi messo il cuore in pace. A Bologna sta bene e non spingerà ulteriormente per andar via.

La Juventus dovrà rassegnarsi

Viste le difficoltà ad arrivare al cartellino di Alvaro Morata, Marko Arnautovic sembrava essere diventato il primo indiziato per il ruolo di vice Vlahovic. La Juventus, però, dovrà scandagliare altri profili. Giovanni Simeone sembra ormai tramontato, essendo lui vicinissimo al vestire la maglia del Napoli.

Alvaro Morata resta comunque l’attuale priorità, anche se Edin Dzeko potrebbe essere il profilo giusto come seconda scelta. La Juventus avrebbe anche sondato Andrea Belotti, anche se per il momento resta soltanto un’idea, una pericolosa idea. Se il calciatore ex Palermo dovesse cambiare sponda di Torino potrebbe avvenire il caos più totale. I rapporti tra il calciatore e i tifosi granata sembra essersi totalmente deteriorato e un trasferimento agli acerrimi rivali di sempre, specialmente dopo quello di Bremer, coinciderebbe con una dichiarazione di guerra. L’attaccante piace anche in Premier League, ma l’ipotesi bianconera esiste.