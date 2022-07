Arnautovic, possibilità in bianconero. Il Bologna sonda un attaccante

Il Bologna potrebbe lasciar partire Marko Arnautovic nel caso in cui si trovasse un sostituto. Sondaggi per un ex Parma

Il Bologna ha blindato Marko Arnautovic, ma negli ultimi giorni sembra farsi avanti la possibilità di un’apertura. Il calciatore gradirebbe un ipotetico trasferimento alla Juventus, nonostante i felsinei abbiano blindato l’austriaco.

Negli ultimi giorni, però, i rossoblu sembrano star spingendo per un altro attaccante. Il profilo in questione è quello di Joshua Zirkzee, olandese di proprietà del Bayern Monaco passato anche per la nostra Serie A. Infatti, il giocatore ha vestito la maglia del Parma. Nell’ultima stagione ha giocato all’Anderlecht con buoni risultati. Sono 47 le presenze, condite da 18 gol e 13 assist.

Ci sono possibilità?

Il calciatore è, però, seguito anche dall’Hertha Berlino e non è detto che sia un eventuale rimpiazzo per Marko Arnautovic. Dagli ambienti bolognesi filtra la possibilità che, invece, l’olandese classe 2001 possa essere il vice Arnautovic e che l’austriaco possa invece rimanere. Per Zirkzee il Bayern Monaco sembra chiedere non meno di 10 milioni di euro, cifra che i bavaresi non sembrano minimamente intenzionati ad abbassare.

Il Bologna avrebbe anche approcciato Jorgen Strand Larsen del Groningen, che però non sembra essere una prima scelta. Marko Arnautovic potrebbe andare alla Juventus solo se ben due attaccanti arrivassero a Bologna, ma è un’ipotesi ben più remota rispetto alla possibilità che ne arrivi solo uno. Il Bologna non vuole snaturare la propria rosa e cercherà di rafforzarsi, anche per provare a migliorare la posizione ottenuta nell’ultima stagione. E’ tutto da vedere, ma la trattativa con gli emiliani è difficilissima.