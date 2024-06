Arnautovic tra Fiorentina e Galatasaray

Il Galatasaray e la Fiorentina sono entrambi interessati all’acquisto dell’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic

È quanto riporta l’edizione cartacea odierna del quotidiano torinese Tuttosport. Arnautovic è arrivato all’Inter dal Bologna la scorsa estate. L’internazionale austriaco è arrivato con un accordo biennale. Si è trattato di un rinforzo necessario in attacco dopo la partenza di Edin Dzeko e il mancato ritorno di Romelu Lukaku.

Nella sua prima stagione all’Inter, Arnautovic ha segnato sette gol e fatto tre assist. Tra questi, un gol in Champions League contro l’Atletico Madrid. Successivamente, Arnautovic non è stato un titolare fisso per l’Inter durante la sua prima stagione nel club. Ma non c’è da sorprendersi: l’ex attaccante di Stoke City e West Ham United è stato portato in nerazzurro soprattutto per rafforzare la profondità della rosa meneghina. Al momento, Arnautovic è sotto contratto con l’Inter per un’altra stagione. Il suo contratto scade alla fine del prossimo giugno, nel 2025.

Galatasaray e Fiorentina mettono nel mirino Marko Arnautovic

La chiave per il futuro di Arnautovic potrebbe essere qualche interesse per il suo ingaggio. Secondo Tuttosport, ci sono un paio di club interessati. La Fiorentina è a caccia di un centravanti. Milan Djuric è tra gli obiettivi dei viola: l’attaccante del Monza potrebbe ritrovare in Toscana il tecnico Raffaele Palladino.

Per la viola ci sono stati collegamenti anche con l’ex attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti. La Fiorentina vuole un centravanti alto e fisico che possa essere un punto di riferimento in attacco. Tuttosport riporta che Arnautovic dell’Inter è tra gli obiettivi del club toscano da ormai un po’ di tempo. Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano, anche il Galatasaray avrebbe manifestato il proprio interesse per Arnautovic. L’ex veterano del West Ham sarebbe tra gli obiettivi dei campioni turchi in caso di partenza di Mauro Icardi.