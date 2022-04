Arredamento da giardino come scegliere quello giusto: materiali e caratteristiche 

Sono tantissime le persone che attendono trepidanti i mesi più caldi per potersi godere momenti di relax e divertimento all’aria aperta nel proprio giardino. Basta infatti avere il giusto arredamento da giardino per poter organizzare pranzi, cene, aperitivi, merende, momenti di relax o semplici chiacchiere in buona compagnia. Scegliere l’arredamento da giardino più adatto alle proprie esigenze potrebbe però sembrare una vera impresa ritrovandosi davanti alle tantissime possibilità offerte attualmente dal mercato. Per questo vi proponiamo alcune indicazioni utili in merito a materiali e conseguenti caratteristiche, in modo da poter scegliere in maniera più consapevole l’arredamento da giardino più adatto alle proprie esigenze.

Materiali per arredamento da giardino

Che si tratti di tavoli, tavolini, sedie, poltrone, salottini, lettini o altri elementi volti all’arredamento dei uno spazio verde esterno, la prima cosa importante da valutare è il materiale. Questi arredamenti da esterno possono infatti essere realizzati in diversi tipi di materiali, tutti molto validi ma con caratteristiche peculiari che li rendono più o meno adatti a determinati contesti e ambienti.

Arredamento da giardino in resina

Partiamo con uno dei materiali più apprezzati: la resina. L’arredamento da giardino in resina è molto robusto, resistente e durevole, e per questo resiste molto bene all’usura del tempo e all’azione degli agenti atmosferici. Inoltre non necessita di particolari manutenzioni se non una semplice spolverata e pulizia periodica e qualche protezione in più durante i periodi freddi. Si tratta dunque dell’arredamento più adatto per chi desidera non perdere troppo tempo nella sua manutenzione.

Arredamento da giardino in plastica

Un altro materiale molto utilizzato per l’arredo da giardino è la semplice plastica: economica, funzionale e leggera. Gli arredi in plastica sono indubbiamente molto comodi perché grazie alla loro leggerezza possono essere spostati a proprio piacimento, e risulta essere un tipo di arredamento perfetto per chi desidera una soluzione economica ed esteticamente versatile potendo scegliere tra tantissime forme, colori e dimensioni. In questo caso è importante proteggere l’arredo dal gelo e dalle forti intemperie dei mesi freddi per evitare ce questo si rovini.

Arredamento da giardino in alluminio

Tante persone amano anche gli arredi da giardino in alluminio, funzionali e sofisticati, perfetti per coniugare allo stesso tempo leggerezza e solidità. L’alluminio permette la creazione di arredi di tantissime forme e colori con una bellissima resa estetica e un’ottima resistenza. La manutenzione in questo caso è molto semplice, poiché basta una spugna con acqua e un po’ di sapone, asciugando poi le superfici con un panno morbido, e il gioco è fatto.

Arredamento da giardino in legno

Che dire poi dell’eleganza degli arredi da giardino in legno, in grado di integrarsi perfettamente con il verde circostante proprio grazie allo stesso materiale. Anche in questo caso le possibilità, sia nel colore che nelle forme, sono davvero molteplici e tutte dalla resa estetica bella e pregiata. Gli arredi in legno sono molto confortevoli ma è importante fare una manutenzione periodica con spazzole, pennelli e smalti protettivi al fine di mantenere al meglio le caratteristiche di questo materiale naturale.