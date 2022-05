Arredare il giardino: 5 consigli pratici

In un’epoca in cui ci si è visti costretti a trascorrere le giornate entro le mura domestiche, i pochi fortunati ad avere un giardino fuori dalla propria porta avranno di sicuro compreso quanto potenziale abbia un ambiente del genere, se arredato nel modo giusto, per arrivare ad essere più d’una semplice componente estetica. Quindi, se desiderate trasformare il vostro giardino in un luogo grazioso e funzionale, ecco 5 consigli che dovreste seguire.

Elementi belli da vedere…ma pratici

Avere un’area verde davanti alla propria abitazione è di per sé un vantaggio, ma per usufruirne come luogo di svago, o in cui poter rilassarsi, è importante scegliere decorazioni che valorizzino l’ambiente e che abbiano anche un’utilità. Ad esempio, potreste creare un’area in cui pranzare con familiari o amici, con un lungo tavolo e sedie comode, magari disposti su una pedana e al di sotto di una copertura per proteggere dal sole o dalle intemperie. Oppure, potete dar vita ad un soggiorno all’aperto, con un divano e delle poltroncine standard o, per dare un tocco particolare, uno sgabello esterno, un dondolo o delle panchine. O ancora, potreste utilizzare un angolo come area giochi per i vostri figli e nipoti, e occuparne un altro con una piscina in cui stare a mollo nelle giornate più calde. Insomma, si deve sapere chiaramente come sfruttare il proprio giardino, calcolando bene gli spazi.

Donare luminosità all’ambiente

Affinché si possa godere appieno della bellezza del proprio giardino, soprattutto dopo il tramonto, è importante inserirci elementi che catturino o emettano luce. C’è una vasta gamma di prodotti da cui attingere, come i classici faretti integrati nel pavimento o le lampade da esterno posizionate sulle aiuole o sull’acqua della piscina. Un’altra opzione molto apprezzata e diffusa è l’utilizzo di lampioni e lanterne, perfetti per creare un’atmosfera magica.

Non trascurare l’elemento naturale

In un giardino che si possa definire tale non possono mancare piante e fiori di ogni tipo. D’altronde, uno dei principali piaceri del visitare un giardino è l’essere circondati dalla natura, facendosi travolgere dai colori e i profumi che essa può regalare. È importante curare questo aspetto attraverso un mix di varietà e ordine, magari utilizzando tralicci per le piante dai rami più lunghi, o suddividendo con pietre o muretti le zone dedicate alla coltivazione.

Puntare al risparmio

Non si dovrebbe sottovalutare la qualità degli arredi del proprio giardino, ma è necessario anche ricordare che, non vivendoci h24, non è indispensabile spendere cifre esorbitanti. Oggigiorno è possibile trovare mobili e accessori ben fatti a prezzi convenienti, o realizzati con materiali meno pregiati ma ugualmente resistenti. Inoltre, con un po’ di fantasia e creatività, ci si può affacciare al mondo del fai da te.

Creare uno stile unico

Uno dei lati positivi legati alla decorazione di un ambiente è la possibilità di seguire i propri gusti, rendendolo, anche se in minima parte, originale. Potrete adeguare il vostro giardino a tanti stili diversi, da quello moderno a quello rustico, da quello inglese a quello giapponese, cogliendo così l’opportunità di realizzare un’oasi intima ma, al contempo, diversa dal classico prototipo a cui molti sono abituati.