Riforma della Giustizia, arriva il si del Senato: approvata la separazione delle carriere

Dopo l’approvazione in prima lettura della Camera, è stata approvata la Riforma della Giustizia. Con 106 voti a favore, 61 contrari e 11 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura.

APPROVAZIONE DEL SENATO – Il testo, già passato in prima lettura alla Camera, dovrà affrontare un secondo passaggio in entrambi i rami del Parlamento per diventare definitivo.

La riforma, voluta da Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, modifica l’articolo 104 della Costituzione, distinguendo formalmente tra giudici e pubblici ministeri, con due Consigli superiori della magistratura separati.

Soddisfatta la maggioranza. Meloni parla di “sistema giudiziario più efficiente e trasparente”, mentre Nordio definisce la riforma “un passo verso l’indipendenza della magistratura dalle sue correnti”. Forza Italia dedica il voto favorevole alla memoria di Silvio Berlusconi.

Durissima, invece, l’opposizione, che denuncia un attacco all’autonomia della giustizia e preannuncia un possibile referendum nella primavera 2026. In Aula proteste con copie della Costituzione capovolte e cartelli. Dario Franceschini (Pd) avverte: “Rischiamo di trasformare i pm in superpoliziotti”. Per Conte e Renzi, la riforma mina l’equilibrio democratico tra i poteri dello Stato.