Arriva in Italia il dispositivo per scambiarsi baci a distanza

La startup cinese di proprietà dell’imprenditore Zhao Jianbo ha creato un dispositivo in grado di simulare i baci a distanza, chiamato MUA. Questa macchina, che prossimamentes sbarcherà anche in Italia, è composta da labbra finte in silicone che, attraverso uno scambio di dati con il cellulare, simulano il gesto d’amore in maniera molto realistica (stando a chi l’ha provato).

Il funzionamento di MUA, il dispositivo in grado di simulare i baci

Il dispositivo si collega al cellulare tramite un’applicazione che funge da sistema operativo di interscambio di dati. Dopo aver iniziato una videochiamata, i dati dei movimenti del bacio di uno dei due innamorati passano alla macchinetta collegata dell’altro, che recepirà le azioni del dispositivo e farà muovere le finte labbra di conseguenza. MUA è anche in grado di riprodurre i suoni e di riscaldarsi in base alla temperatura delle labbra dell’altra persona, cosa che rebderebbe l’esperienza più autentica.

Zhao Jianbo, creatore di MUA, ha 31 anni e si è laureato con una tesi proprio sulla mancanza di intimità fisica durante le videochiamate. Naturalmente l’idea gli è venuta durante la pandemia da Covid-19 quando milioni di amanti hanno dovuto vivere a distanza la propria relazione a causa delle restrizioni. Jianbo ha dichiarato di voler fare del suo Paese la culla di questo tipo di gadget, che sicuramente diventeranno popolari in tutto il mondo. Sarà solo una questione di tempo.

MUA in commercio dal 2023: arrivo previsto anche in Italia

MUA è stato lanciato a fine gennaio 2023 al prezzo di 290 yuan (circa 40 euro) ed è già stato molto apprezzato dal pubblico. La startup sta testando altri prodotti simili per ridurre le distanze e scambiarsi gesti d’intimità da remoto, come una macchina che è in grado di simulare gli abbracci dei propri cari. Jianbo ha anche annunciato che MUA arriverà presto in Italia. Lo proverete?