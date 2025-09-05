venerdì, Settembre 5, 2025
Arriva la notizia che fa felice Conte

Giuseppe Federici
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Un calciatore del Napoli potrebbe far rientro anticipato a Napoli durante questa sosta per le nazionali, visto che è stato ammonito in una sfida della propria nazionale e dunque salterà il prossimo impegno

Ritorno anticipato a Napoli?

Una notizia che potrebbe far felice Antonio Conte e non i tifosi dell’Uruguay, ma Mathias Olivera si è fatto ammonire nell’ultima sfida giocata con la nazionale. Essendo stato diffidato, dunque, non giocherà le prossime partite e potrebbe tornare in Italia prima del previsto.

Una situazione che sembra possa far felice Antonio Conte, che potrebbe concentrarsi totalmente sulla costruzione della prossima partita di Serie A con uno dei suoi titolari inamovibili. Mathias Olivera, infatti, è stimatissimo da Antonio Conte.

Tutto da decidere

Il prossimo match dell’Uruguay è praticamente solo una formalità, visto che i sudamericani sono già qualificati al mondiale. Il giocatore del Napoli potrebbe ritornare in Italia, anche se vi è la possibilità che stia in tribuna per guardare il prossimo match della sua nazionale. Un’idea che non andrebbe tanto a genio ad Antonio Conte, che preferirebbe averlo per preparare i prossimi incontri, così da portare avanti una preparazione che impone ai campioni d’Italia di ripetersi e di cercare di sfondare anche in Europa.

