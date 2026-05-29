Arriva la prima richiesta di Massimiliano Allegri a De Laurentiis

In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli si prepara a ridisegnare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione e, secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli.it, l’arrivo dell’ex tecnico di Milan e Juventus potrebbe incidere in maniera significativa sulle scelte difensive del club azzurro. Con l’addio ormai previsto di Juan Jesus, la società sarà chiamata a individuare nuovi equilibri al centro della retroguardia.

Il difensore brasiliano lascerà il Napoli al termine del contratto, fissato per il 30 giugno, senza rinnovo. Una decisione che obbligherà il club a trovare nuove soluzioni da affiancare a Rrahmani e Buongiorno, considerati pilastri del progetto tecnico futuro. In questo scenario, anche i profili già presenti nell’orbita azzurra potrebbero ritagliarsi uno spazio importante.

Tra questi spicca Rafa Marin, pronto a rientrare dal prestito al Villarreal dopo una stagione positiva nella Liga spagnola. Il centrale avrà la possibilità di convincere Allegri durante il ritiro estivo, facendo leva sulle sue qualità fisiche e sulle prestazioni offerte nell’ultimo anno.

Ma il nome che sembra attirare maggiormente l’attenzione è quello di Luca Marianucci. Il difensore classe 2004, reduce dall’esperienza al Torino, potrebbe rappresentare una delle sorprese del nuovo corso azzurro. Dopo una parentesi complicata, segnata dall’uscita dai piani tecnici di Antonio Conte, il giovane è pronto a giocarsi le proprie carte.

Secondo quanto riferito da AreaNapoli.it, Marianucci sarebbe particolarmente gradito ad Allegri, che potrebbe decidere di puntare su di lui nelle prossime stagioni. Per il giovane centrale si profila così una concreta occasione di rilancio nel nuovo Napoli.