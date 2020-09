Arriva l’alternativa per proteggersi il cavo orale: OSSILOX

Bioactive Farmaceutica azienda specializzata in Biomolecole ad altissimo valore Farmaceutico, presenta oggi il suo nuovo prodotto innovativo: OSSILOX ossigeno e zinco.

OSSILOX è stato formulato con l’innovativa forma spray ed è un integratore di Ossigeno,che contiene realmente O² stabilizzato,un tipo di Ossigeno libero e pronto per essere assorbito dall’organismo.In più contiene Zinco un cofattore che rientra in ben 200 reazioni enzimatiche dell’organismo ed ha elevate capacità antiossidanti utili per sostenere il sistema immunitario e contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

OSSILOX ad uso topico agisce come battericida naturale, proteggendo il cavo orale, le vie respiratorie ed i polmoni ed incrementa il livello di ossigeno nel sangue per un periodo di tempo di quattro ore. OSSILOX è l’ideale per proteggere le vie respiratorie ed è consigliato come valido supporto nutrizionale per chi ha necessità di una fonte di ossigeno liquido: dagli sportivi ai fumatori, dagli abitanti di grandi città ai soggetti affetti da problemi respiratori.

Non finisce qua, OSSILOX può anche essere utilizzato per purificare e rendere potabile qualsiasi tipo di acqua da bere, grazie alla potente azione dell’Ossigeno attivo stabilizzato.

Con l’introduzione in commercio di questo nuovo prodotto, Bioactive Farmaceutica conferma concretamente il proprio impegno a supporto del benessere dei pazienti-consumatori, garantendo formulazioni tecnologicamente avanzate e proseguendo gli investimenti nella visione di sviluppo e innovazione che caratterizza l’azienda.



Sito Ossilox: www.ossilox.com

Profilo Instagram: www.instagram.com/ossilox

Profilo facebook: www.facebook.com/ossilox