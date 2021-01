Arriva l’app per parlare con lo psicologo

La possibilità di parlare con uno psicologo dove e quando si vuole è il sogno di tantissime persone. Tuttavia, a causa di svariati fattori, quali ad esempio il tempo, la timidezza, il denaro, non è sempre possibile recarsi fisicamente presso lo studio di uno psicologo e confrontarsi di persona. Oggi grazie alla tecnologia è possibile interagire con terapeuti professionisti tramite il proprio smartphone, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ci si trovi. Una delle migliori applicazioni in questo settore è sicuramente Cozily. Questa app permette agli utenti di parlare in tutta semplicità e riservatezza con psicologi professionisti regolarmente abilitati. Se si ha il bisogno di parlare con un terapeuta senza necessità di un incontro di persona, provare Cozily potrebbe essere la soluzione ottimale.

Cos’è Cozily e come funziona

Cozily è un’applicazione che ha sostanzialmente modificato il concetto di colloquio con lo psicologo. Semplicità, anonimato, disponibilità, ottimizzazione e risparmio: questi sono i pilastri su cui si fonda questa rivoluzionaria applicazione che mette a disposizione dell’utente psicoterapeuti specializzati in diversi ambiti.

Utilizzare Cozily è molto semplice: dopo aver effettuato il download dell’applicazione sul proprio device, è sufficiente inserire un proprio nickname, indicare le aree su cui si desidera ricevere supporto (problemi relazionali, alimentari, disturbi d’ansia, del sonno, difficoltà di apprendimento ecc) e il gioco è fatto. Già dal primo momento è possibile parlare con terapeuti qualificati attraverso l’utilizzo dell’apposita chat. Cozily garantisce riservatezza rispetto al contenuto della chat, che infatti è accessibile solo al terapeuta e all’utente stesso. Normalmente il terapeuta assiste ogni utente almeno due o tre volte ogni giorno, a seconda delle singole esigenze; è inoltre possibile concordare con il terapeuta un giorno e un orario specifico per poter parlare in tempo reale, così come accade durante un tradizionale colloquio psicologico in studio.

Lo scopo di Cozily

L’obiettivo principale di quest’applicazione è quello di fornire un supporto psicologico di qualità, alla portata di tutti ed utilizzabile in ogni momento della giornata, senza doversi spostare per andare in studio dal terapeuta. Lo scopo quindi è quello di offrire agli utenti un accesso rapido ed efficiente a terapeuti professionisti.

Al fine di proporre un servizio che sappia rispondere alle esigenze degli utenti nel modo più efficace possibile, gli psicologi che si trovano sull’app vengono selezionati in modo molto accurato in base alle loro competenze e risultano tutti regolarmente iscritti presso l’albo di riferimento.

L’aiuto di un terapeuta risulta molto importante per affrontare al meglio i momenti critici della vita, per superare le sfide con entusiasmo e grinta, senza farsi sovrastare dalle emozioni negative.

L’intento di questa applicazione non è quello di eliminare o rendere obsoleta la classica seduta “fisica” nello studio dello psicologo, ma di creare un nuovo e rivoluzionario canale di comunicazione tra gli utenti e gli specialisti. Mediante l’utilizzo della chat privata di Cozily infatti, la relazione terapeutica fra utente e professionista si instaura grazie alla parola scritta ma anche grazie a messaggi, foto, audio che si possono inviare al terapeuta, in qualsiasi momento.

L’ostacolo più grande che impedisce alle persone di rivolgersi ad uno psicologo è la paura del giudizio altrui; proprio per rendere il servizio utilizzabile anche da chi altrimenti non ne usufruirebbe, Cozily fa dell’anonimato una delle sue caratteristiche principali e un suo grande punto di forza.