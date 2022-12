Arriva un rinnovo per Kvaratskhelia?

Il Napoli si gode ormai da più di un mese il primato solitario in Serie A a causa della sosta legata ai mondiali in Qatar. Uno degli uomini più importanti di questa splendida stagione dei partenopei è sicuramente Kvicha Kvaratskhelia. Il talento del calciatore georgiano è sotto gli occhi di tutti tanto da attirare le attenzioni dei maggiori club europei.

Per non farsi sfuggire il giovane numero 77 il Napoli sta pensando di chiudere il prima possibile un rinnovo. L’obiettivo della società partenopea è quella di blindare il più possibile Kvara e di allontanare le sirene di mercato. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha portato delle novità per quanto riguarda il possibile rinnovo del georgiano con la maglia azzurra. Ecco cosa ha scritto il giornale sportivo:

“I rapporti tra l’agente del calciatore, Mamuka Jugheli, ed il direttore Giuntoli sono ottimi. Le chiacchierate ed il confronto continuo. I due si sono riproposti di parlare del contratto a gennaio o forse anche più in là. Nell’anno che verrà si potrà prolungare fino al 2028 con adeguamento di ingaggio che possa essere più consono al reale rendimento di questo giocatore dal futuro luminoso.

Lo scenario lascia pensare che si andrà verso un raddoppio dell’attuale ingaggio di 1,2 milioni di euro. Un riconoscimento per Kvara ed al tempo stesso una mossa preventiva del Napoli che in questo modo blinda il suo gioiello.”

Kvara in questa prima parte di stagione ha collezionato 17 presenze tra Serie A e UEFA Champions League ed ha segnato 8 reti. Uno score ottimale per un giocatore classe 2001 alla prima stagione in Serie A. Il Napoli ha pagato il georgiano soli 10 milioni di euro ed ad oggi il suo cartellino ne vale più del quadruplo. Un investimento ottimo quello fatto dalla società partenopea che dovrà riuscire a trattenere l’ala sinistra il più a lungo possibile.