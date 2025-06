Meteo, arriva il torrido caldo africano: incendi in Calabria e in Sicilia

Stando alle previsioni dei prossimi giorni, il rovente caldo africano colpirà tutta l’Italia, dove si toccheranno picchi di 37 gradi. I prossimi 7 giorni, quindi, saranno all’insegna del caldo. Una situazione meteo, quindi, che porta a dover porre massima attenzione sulla salute, in particolar modo dei soggetti più fragili.

REGIONI PIÙ COLPITE – Sebbene già nei giorni scorsi abbia fatto caldo, è in questa settimana che avverrà il rafforzamento dell’anticiclone subtropicale africano. A partire da domani, martedì 10 giugno, ad essere maggiormente colpite saranno Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria.

Il caldo non darà scampo nemmeno nelle altre regioni. A Milano, Bologna e Roma, infatti, si raggiungeranno punte di 33-34 gradi.

INCENDI IN SICILIA E IN CALABRIA – Questo caldo torrido sta favorendo le condizioni per per l’innesco e la rapida diffusione di numerosi incendi in Sicilia e in Calabria. Nel Palermitano, le fiamme hanno interessato vaste aree nei territori di Partinico così come a San Giuseppe Jato, Monreale, Balestrate, Misilmeri e Monte Grifone, fino a lambire zone prossime all’autostrada e all’Acqua Park.

Situazione critica anche in Calabria, dove si contano circa 55 interventi da parte dei vigili del fuoco, soprattutto lungo l’alto Ionio e l’alto Tirreno cosentino. Problemi anche lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Tarsia, dove la presenza di fiamme ai margini della carreggiata ha causato disagi al traffico.