Arrivi dal Nord, il ‘piano sicurezza’ della Regione Campania: tamponi a campione

Domani, 3 Giugno, gli italiani potranno finalmente muoversi senza limitazioni in tutte le Regioni d’Italia ed anche all’estero (ovviamente nei Paesi che non hanno imposto limitazioni verso gli italiani).

Nonostante la riapertura, l’avviso è sempre quello della massima cautela dal momento che il Covid-19 non è ancora scomparso e il rischio di nuovi contagiati è ancora alto. Soprattutto nelle regioni del Nord-Italia, infatti, ogni giorno continuano ad esserci un numero abbastanza alto di morti e di nuovi contagiati.

L’attuale situazione economica del paese e l’avvio del turismo, però, non permette più di attendere. Per far fronte agli arrivi dal Nord, soprattutto dalle Regioni più colpite dal Coronavirus, la Regione Campania starebbe mettendo a punto un piano sicurezza. Il governatore Vincenzo De Luca, infatti, ha un piano per tutelare la Campania con tamponi a campione per chi arriverà in aereo, treno o nave.

Per tutti colori la cui temperatura sarà superiore a 37,5 gradi, il test sarà immediato.

Per cercare di contrastare il Covid-19, quindi, le misure di sicurezza continueranno ad esserci. Dagli esperti, infatti, arrivano messaggi di non sottovalutare il virus in questo periodo e di continuare ad indossare la mascherina ed avere comportamenti responsabili.